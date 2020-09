Il centrocampista torna ad allenarsi con la squadra: domani a riposo, pronto per l’esordio col Cagliari.

Simone Inzaghi ritrova Sergej Milinkovic-Savic. Ieri a Formello è tornato finalmente in gruppo. Domani, contro il Benevento, rimarrà a riposo, puntando dritto all’esordio in campionato contro il Cagliari. La Lazio, in vista dell’inizio in salita contro Cagliari, Atalanta ed Inter ha bisogno del suo sergente, negli ultimi giorni alle prese con un affaticamento muscolare.