Lazio, Milinkovic: «Speriamo di vivere la Champions con i nostri tifosi»

Milinkovic ha parlato a Lazio Style Radio dopo l’allenamento mattutino.

Indica la strada verso la prossima stagione, Sergej Milinkovic: «Il ritiro procede bene, siamo qui da pochi giorni, ma stiamo lavorando su molti aspetti da migliorare. Non vediamo l’ora di ricominciare, speriamo riaprano gli stadi per vivere insieme ai tifosi le emozioni della Champions. Cercheremo di fare bene anche quest’anno dopo il quarto posto raggiunto nella scorsa stagione». Sul nuovo ruolo, sempre a Lazio Style Channel, spiega: «Nella scorsa stagione ho cambiato raggio d’azione, ho cominciato a lavorare anche per la squadra recuperando palloni – spiega il serbo -. Mi trovo bene a farlo, ma è chiaro che è sempre bello andare in attacco e cercare di segnare».