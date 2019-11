Lazio, Milinkovic vuole sbloccarsi a San Siro: il Milan è l’unica che non ha colpito

Milinkovic è ancora fermo ad una rete e quattro assist, domenica vuole sbloccarsi: mai un gol contro i rossoneri in undici incontri

Mentre Immobile e Luis Alberto sono in cima alla classifica, rispettivamente, dei marcatori e degli assist-man della Serie A, Milinkovic manca all’appello. Il ‘Sergente’ è ancora fermo ad una rete e quattro assist, un bottino poco ricco per uno del suo livello. Nelle ultime partite è apparso in forma, domani cercherà di sbloccarsi, sfatando il terribile tabù dei 30 anni di insuccessi biancocelesti a San Siro. Il Milan, riporta il Corriere dello Sport, è la squadra che in centrocampista serbo ha affrontato più volte in assoluto, ben 11 in totale. In queste occasioni, però, non è arrivato alcun suo gol ed il bilancio è stato piuttosto negativo, con due sole vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Domani Milinkovic e la Lazio devono invertire la rotta.