Lazio, Milan battuto in pieno recupero all’Olimpico: ecco quando accadeva

Allo stadio Olimpico di Roma la Lazio ospitava il Milan nella sfida valida per la XI giornata del campionato di Serie A 1973/74

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria all’Olimpico contro il Milan.

COMUNICATO- È domenica 30 dicembre 1973 e allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita il Milan nella sfida valida per la XI giornata del campionato di Serie A 1973/74.

A decidere la sfida è Luciano Re Cecconi con una rete in pino recupero. Quando la sfida sembrava incanalarsi verso il pareggio, l`arbitro Ciacci di Firenze concede una punizione alla squadra di Maestelli dalla trequarti: batte Nanni che passa a Frustalupi. Il numero 10 biancoceleste aspetta il piazzamento dei compagni ed imbecca l’Angelo Biando in area che tira al volo ed insacca in rete.

L’Olimpico esplode, Re Cecconi corre verso la Monte Mario seguito da tutti i compagni di squadra. Al direttore di gara non resta che fischiare la fine della gara. La Lazio così vince e si porta a 17 punti, davanti a Juventus e Napoli a 15.

Così i biancocelesti: Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D`Amico (69` Franzoni). Allenatore: Maestrelli.