Lazio Milan, tocca a Di Bello: i precedenti con i biancocelesti

Lazio-Milan, sarà Di Bello ad arbitrare il match in programma domani sera all’Olimpico: ecco i precedenti con i biancocelesti

Lazio-Milan, anticipo della 27^ giornata di Serie A in programma domani sera all’Olimpico, sarà arbitrato da Di Bello.

Sarà il 22° incrocio per Di Bello con la Lazio: 12 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte il bilancio. Sarri spera che il computo delle vittorie possa aumentare: la sfida contro la squadra dell’ex Pioli è l’ultima chiamata per Immobile e compagni per sperare in un posto in Champions League.