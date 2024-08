Lazio Milan, Dia e Castellanos INSIEME in avanti? Baroni fa CHIAREZZA: ecco cosa filtra

Lazio Milan, in attacco spazio a Dia e Castellanos dal primo minuto? Baroni fa chiarezza sulla possibile scelta: le dichiarazioni

In conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato della possibilità di vedere Dia e Castellanos insieme dal primo minuto in Lazio-Milan.

DIA E CASTELLANOS – «La partita di domani è una partita in cui devi produrre, non devi fare una partita diversa e Dia con Castellanos è una soluzione. Però ci deve essere equilibrio e sacrificio da parte di tutti. Taty è un centravanti e mi ha sorpreso per la sua ferocia. Sapevo che era bravo ed in gamba, ma ha avuto un atteggiamento importante. Ha mobilità e mi piace. Lo stesso vale per Dia, però deve dare una mano perché ci sono due fasi, non solo l’attacco».

