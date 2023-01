Lazio Milan, Sarri pensa a tre cambi di formazione rispetto alla Coppa Italia

Maurizio Sarri, in vista di Lazio-Milan, sta pensando a tre cambi di formazione rispetto alla gara di Coppa Italia contro il Bologna

A due giorni dalla sfida contro il Milan in campionato, gara valida per la 19^ giornata di Serie A, Maurizio Sarri sta pensando a tre cambi di formazione rispetto alla gara contro il Bologna in Coppa Italia.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, al centro della difesa tornerà Casale con Romagnoli, Marusic prenderà il posto di Hysaj a sinistra e Provedel tornerà regolarmente tra i pali al posto di Maximiano.