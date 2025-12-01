 Lazio Milan, niente conferenza stampa per il tecnico dei rossoneri Allegri: ecco il motivo
Lazio Milan, niente conferenza stampa per il tecnico dei rossoneri Allegri: ecco il motivo

4 ore ago

Allegri 1

Lazio Milan, assenza a sorpresa per i rossoneri: Massiliano Allegri non terrà la conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco perchè

Dopo la vittoria in campionato di sabato, rossoneri e biancocelesti tornano subito a incrociarsi. Giovedì sera lo Stadio Olimpico ospiterà gli ottavi di Coppa Italia, una sfida a eliminazione diretta che promette intensità e che per la Lazio rappresenta l’occasione di riscattare la sconfitta subita in Serie A.

La vigilia segnata da Allegri L’attesa per il big match è alta, ma la vigilia porta con sé una novità sul fronte comunicativo. Come riportato da MilanNews24, Massimiliano Allegri ha scelto di non tenere la tradizionale conferenza stampa pre-partita, preferendo un approccio più riservato. Il tecnico parlerà soltanto ai microfoni di Milan TV, il canale ufficiale del club.

Scelta strategica La decisione di Allegri, arrivata alla vigilia di una delle gare più significative della stagione, punta a mantenere concentrazione e compattezza. Il tecnico sembra voler focalizzare l’attenzione esclusivamente sugli aspetti tattici e mentali del gruppo, evitando distrazioni esterne in vista di un match che vale l’accesso ai quarti di finale.

