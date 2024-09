Lazio Milan, Theo Hernandez e Leao NON verranno multati: la SPIEGAZIONE dell’accaduto durante il match di ieri sera

Ha fatto scalpore il gesto di Theo Hernandez e Rafael Leao durante Lazio-Milan. I due giocatori rossoneri non si sono avvicinati al resto della squadra e all’allenatore Fonseca nel corso del cooling break ed è sembrato un segno di protesta.

Infatti, entrambi erano partiti dalla panchina, lasciando il posto a Chukwueze e Terracciano. Il Milan, però, ha deciso di non multarli, minimizzando la cosa per non creare instabilità all’interno del gruppo.