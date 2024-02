Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio-Milan, alla vigilia della gara contro i rossoneri queste dovrebbero essere le probabili scelte di Sarri e Pioli

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, domani torna in campo la Lazio per sfidare il Milan in una gara fondamentale per la corsa Champions. Alla vigilia della gara con i rossoneri queste le probabili scelte di Sarri e Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli