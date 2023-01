Lazio-Milan, la curva biancoceleste entusiasta della straordinaria prestazione della squadra invoca il comandante che applaude

La straordinaria vittoria e la conseguente prestazione della Lazio sta letteralmente mandando in delirio il pubblico biancoceleste che sprona non solo la squadra, ma invoca anche Maurizio Sarri. Il comandante non si è fatto attendere e ha ricambiato il saluto con un applauso