 Lazio Milan, Allegri ha deciso! Quel rossonero partirà titolare contro i biancocelesti: ecco di chi si tratta
1 ora ago

Lazio Milan, Allegri ha preso una decisione su quel giocatore: un rossonero partirà titolare contro i biancocelesti

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Marco Pasotto, ha espresso il suo parere sul rientro di Ardon Jashari, rimarcando il valore aggiunto che il centrocampista svizzero può offrire al Milan. La sua efficacia in doppia fase rappresenta un elemento chiave per il sistema di Allegri. Pasotto ha quindi illustrato le caratteristiche del giovane talento.

PAROLE – «Il suo punto di forza più significativo è la doppia fase. Jashari ha piedi abbastanza educati da essere prezioso nello sviluppo dell’azione (oltre ad avere il gusto dell’inserimento) e un’adeguata cattiveria agonistica per proteggere la difesa. Se occorre andare a sradicare palloni, non si fa pregare».

E poi ha anche un altro pregio utile alla sua causa: per caratteristiche, può giocare da interno o mezzala ma anche davanti alla difesa, come ha sottolineato nei giorni scorsi Allegri. Tradotto: il tecnico rossonero recupera un’arma in più in una mediana comunque già molto forte e completa»

Un’ipotesi di lavoro suggestiva – non sempre, è chiaro – potrebbe essere quella di una mediana con lui Modric e Rabiot: fantasia, piedi buoni, inserimenti e adeguata copertura. Suona bene».

Quote Lazio Milan
QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.


