Lazio Milan, Fonseca PERDE un TITOLARISSIMO? L’INDISCREZIONE sui rossoneri

Lazio-Milan, Fonseca perde un titolarissimo? Infortunio alla caviglia per Malick Thiaw. Le ultime sulle condizioni del difensore

Non arrivano buone notizie per il Milan in vista della trasferta contro la Lazio. Come riportato dal giornalista Luca Bianchin su X, Thiaw è in dubbio per la sfida a causa di una lieve distorsione alla caviglia.

PAROLE – «Malick Thiaw è a rischio per la Lazio. Lieve distorsione alla caviglia nell’allenamento di ieri: nulla di preoccupante, starà fermo un paio di giorni e verrà valutato tra giovedì e venerdì. Il Milan a Roma dovrebbe comunque giocare con Tomori e Pavlovic».