Lazio Milan, gli ultimi precedenti – VIDEO

Lazio e Milan si affronteranno martedì 24 gennaio nella 19^ giornata di Serie A: vediamo insieme tutti i precedenti

19 giornata Lazio-Milan: a Lazio è reduce da una vittoria sul campo del Sassuolo per 2-0

In caso di successo i biancocelesti avvicinerebbero il Milan a 1 solo di distanza.



Non è un periodo facile per il Milan, reduce da due 2-2, prima con la Roma e poi a Lecce

Sono stati opposti gli atteggiamenti dei rossonero negli ultimi due incontri: male il finale con la Roma, pessimo il primo tempo in Puglia.



Totale gare: 79 Vittorie Lazio: 20 Pareggi: 36 Vittorie Milan: 23

