Castellanos Lazio, il Taty deve convincere Sarri: la sua posizione non è sicura e con l'offerta giusta...

Il Taty Castellanos dovrà convincere Sarri per avere un ruolo centrale nella Lazio: il tecnico sembra preferire Dia e sul mercato…

Valentin “Taty” Castellanos rappresenta una delle pedine chiave nello scacchiere offensivo della Lazio, ma la sua posizione non è del tutto incedibile, nonostante il mantra societario di non vendere i big. Il Corriere dello Sport evidenzia come, prima ancora di sapere del blocco del mercato, Maurizio Sarri accarezzasse l’idea di un’acrobazia per arrivare a Giacomo Raspadori del Napoli, valutato circa 30 milioni di euro. Un’ipotesi di cui lo stesso Lotito avrebbe parlato in contesti informali, in caso di offerte allettanti. Questo scenario sottolinea come, per il tecnico e la società, l’attacco fosse un reparto da rinforzare con profili specifici.

Ora, con il mercato in entrata fermo, Sarri dovrà concentrarsi sul “Taty”. Il tecnico è chiamato a una revisione approfondita dell’argentino, cercando di scoprirne un “livello di cattiveria differente sotto porta” rispetto al suo impatto nella Serie A nell’estate 2023, quando, appena arrivato dal Girona e affaticato da infortuni muscolari a catena, faticava a scalzare Immobile. A margine di un recente clinic, Sarri ha elogiato la predisposizione di Castellanos per il “gol difficile” ma ha chiaramente indicato in Boulaye Dia una “capacità realizzativa superiore”, considerandolo un “vero centravanti”. Questo apre una competizione interna serrata per la maglia numero 9: i due “si alterneranno”, poiché la Lazio ha bisogno di “due numeri 9”. A complicare il quadro c’è anche Noslin, ingaggiato la scorsa estate come punta centrale e ora da rivalutare, con Sarri che dovrà definirgli un ruolo preciso tra esterno d’attacco o centravanti. Un mese fa, il manager di Castellanos aveva ipotizzato presunte offerte dalla Premier League, in particolare dal Burnley (che poi ha acquistato Tchaouna), ma queste non sono mai state formalizzate a Formello. Il destino di Castellanos è quindi appeso alla sua capacità di convincere Sarri e alla possibilità che arrivino offerte concrete, pari o superiori ai 30 milioni, essenziali per generare quelle plusvalenze di cui la Lazio ha un disperato bisogno per rimettere in ordine i conti e affrontare il futuro.