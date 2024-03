Lazio Milan, Calabria spegne le polemiche: «Conta solo la vittoria. Il resto è superfluo»

Lazio-Milan, Davide Calabria ha spento le polemiche dopo la vittoria di ieri sera dei rossoneri contro i biancocelesti all’Olimpico

Intervenuto a Milan Tv, Davide Calabria ha parlato così dopo Lazio-Milan:

RISULTATO – «Quello che è importante era portare a casa i tre punti, il resto diventa poi superfluo. Volevamo giocare come con l’Atalanta, non è stato così, però è stata una partita più sporca, più complicata e può capitare in uno stadio difficile. Però quello che volevamo fare era portare a casa i tre punti e ce l’abbiamo fatta, abbiamo voluto vincere. Il gruppo vuole dimostrare tanto e può far tanto»

LE PAROLE DI CALABRIA A MILAN TV