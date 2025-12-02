 Lazio Milan, possibile turnover per i rossoneri in Coppa Italia? Ecco l'idea del tecnico Allegri
Lazio Milan di Coppa Italia, Allegri pronto a cambiare volto al Milan: turnover, recuperi e chance per chi ha giocato meno

Dopo il turbolento epilogo del recente match di campionato, Lazio e Milan tornano a incrociarsi giovedì 4 dicembre alle ore 21, allo Stadio Olimpico, per gli ottavi di Coppa Italia. La sfida porta inevitabilmente con sé le scorie mentali del precedente confronto, segnato dalle polemiche per l’episodio VAR. Le dichiarazioni della vigilia in casa biancoceleste rischiano di alimentare ulteriormente la tensione, mentre il Milan, guidato da un Massimiliano Allegri concentrato esclusivamente sul campo, cerca risposte immediate sul piano sportivo per archiviare le discussioni esterne.

I rossoneri puntano anche a recuperare energie fresche in vista di un calendario fitto e impegnativo. Secondo il Corriere dello Sport, è previsto un ampio turnover: tra i candidati a una maglia da titolare spiccano Ruben Loftus-Cheek e Koni De Winter, pronti a sfruttare l’occasione per dare respiro ai compagni più utilizzati. Nomi caldi per la formazione iniziale sono anche Ricci ed Estupinan, mentre resta da valutare il minutaggio di Ardon Jashari, acquisto di peso dell’estate ma finora rimasto ai margini.

Sul fronte infortuni, il Milan confida di ritrovare Christian Pulisic almeno in panchina, mentre è certa l’assenza di Santi Gimenez.

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

