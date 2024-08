Lazio Milan, Baroni ne CONVOCA 21: la lista COMPLETA

Questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il match di Serie A tra Lazio e Milan. Per l’occasione, Marco Baroni ha convocato 21 giocatori. Di seguito la lista completa:

📋 Our squad for the match!#LazioMilan | #𝗖𝗠𝗢𝗡𝗘𝗔𝗚𝗟𝗘𝗦 🦅 pic.twitter.com/vmX5ftph7i

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 31, 2024