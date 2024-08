Lazio Milan, contro i biancocelesti Fonseca si gioca il FUTURO: il nome del possibile sostituto sulla panchina rossonera

Sabato 31 agosto alle ore 20.45 andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan allo Stadio Olimpico di Roma. Come riportato da Tuttosport, il match sarà molto importante per il futuro dell’allenatore rossonero Paulo Fonseca, il quale è già in bilico dopo appena due giornate.

Infatti, il Milan ha ottenuto soltanto un punto nelle prime due uscite stagionali contro Torino e Parma. Il nome del possibile sostituto corrisponde a quello di Massimiliano Allegri.