Lazio Milan, Tavares e Castrovilli ci PROVANO: le CONDIZIONI dei due nuovi acquisti. Entrambi non hanno ancora esordito in campionato

Nella giornata di oggi la Lazio comincerà a preparare il match di campionato contro il Milan, in programma sabato alle 20.45. Mister Baroni spera di poter contare anche sui due nuovi acquisti che finora non si sono visti in partite ufficiali: Nuno Tavares e Gaetano Castrovilli.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il primo è in ritardo di condizione in seguito all’infortunio accusato nel ritiro di Auronzo di Cadore, mentre il centrocampista italiano sta cercando di recuperare la forma migliore dopo gli infortuni che hanno caratterizzato gli ultimi due anni della sua carriera. La partita contro il Milan potrebbe essere lo scenario giusto per il loro esordio con la maglia della Lazio.