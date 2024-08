Lazio Milan, Fonseca: «Domani mi aspetto un Milan diverso. Vi dico i giocatori che NON ci saranno». Le parole dell’allenatore

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha parlato del match di domani tra Lazio e Milan. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Noi abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c’è una cosa molto positiva: è che siamo tutti d’accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Stando tutti insieme è più facile lavorare. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare. Siamo uniti, abbiamo lavorato bene, mi aspetto di vedere un Milan diverso domani.

Sono stato sorpreso a pranzo perché Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finché non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c’è Morata, non c’è Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda».

