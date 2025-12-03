 Lazio Milan, Allegri non ha dubbi! Ecco cosa ha detto sulla sfida contro i biancocelesti
30 minuti ago

Lazio Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri sicuro delle sue scelte: le parole del tecnico sulla sfida ai biancocelesti

Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha presentato la trasferta dei rossoneri sul campo della Lazio alla vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni.

LAZIO – «Domani è una partita bella da giocare perché comunque credo che lo stadio sarà pieno, la Lazio ha il nostro stesso obiettivo di passare il turno e di cercare di arrivare in fondo alla Coppa Italia. Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez, Fofana è sulla via del recupero quindi speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile, così come gli altri.

Pulisic sarà a disposizione e tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà energie, la partita sarà lunga e bisognerà essere bravi nelle sostituzioni, quelli che entreranno dovranno darci una mano».

