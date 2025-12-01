Lazio Milan, Allegri ha le idee chiare sulla sfida di Coppa Italia: sarà ancora lui al centro dell’attacco! Le ultimissime

Lazio Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri non ha dubbi sulla partita di Coppa Italia: ecco chi giocherà in attacco! Le ultime

Il Milan si gode il primato in classifica insieme al Napoli, ma a Milanello l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno a eliminazione diretta. Max Allegri ha dato nuova fisionomia alla squadra e soprattutto a Rafael Leao, sempre più convincente nel ruolo di centravanti. Secondo Sport Mediaset, l’evoluzione tattica del portoghese rappresenta la chiave della stagione rossonera: con 5 gol in campionato ha eguagliato il suo miglior avvio di sempre, nonostante l’infortunio estivo che ne aveva rallentato la preparazione. Da numero 10 a “L9”, Leao è diventato il punto di riferimento offensivo, complice la scarsa vena realizzativa di Gimenez e Nkunku.

Leao confermato titolare contro la Lazio Giovedì sera all’Olimpico, nella delicata sfida di Coppa Italia contro la Lazio (diretta su Italia 1 alle 21), Leao sarà ancora al centro dell’attacco. Allegri non intende rinunciare al suo uomo più decisivo, convinto che la competizione rappresenti un obiettivo concreto. Alle sue spalle dovrebbe agire Loftus-Cheek, mentre Pulisic – recuperato dagli acciacchi – partirà dalla panchina. Il turnover sarà mirato: De Winter pronto a sostituire Tomori, Estupiñán in corsia mancina al posto di Bartesaghi, e in mediana Ricci dal primo minuto con Jashari candidato a più spazio.

Obiettivo: continuità e Supercoppa Nessuna rivoluzione, dunque, ma una gestione ragionata delle energie. Il Milan vuole superare il turno di Coppa Italia e arrivare con slancio anche alla prossima Supercoppa in Arabia, confermando la crescita di un gruppo che ha trovato in Leao il suo leader offensivo.

