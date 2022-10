Lazio Midtjylland, Zaccagni rincorre la prima esultanza europea in stagione

La Lazio torna a giocare in Europa e Maurizio Sarri si aggrappa al suo uomo più in forma: Mattia Zaccagni

Archiviata la vittoria contro l’Atalanta, la Lazio si rituffa in Europa e sente odore di vendetta. Domani all’Olimpico ci sarà il Midtjylland, che all’andata impartì una sonora lezione ai biancocelesti, tanto da far arrivare Sarri a mettersi in discussione. Il tecnico – senza Immobile – si affiderà al terzetto Zaccagni-Felipe Anderson-Pedro, che tanto bene hanno fatto al Gewiss Stadium.

I riflettori saranno tutti sul numero 20, l’uomo più in forma del Comandante. In due mesi e mezzo di gare ufficiali l’ex Hellas ha già eguagliato il rendimento dello scorso anno sotto porta in campionato: 4 gol e tre assist per un inizio stagione davvero sbalorditivo. Domani cercherà il primo gol in Europa League in questa stagione, è l’unico a mancare all’appello. L’ultimo infatti è il colpo di tacco della passata stagione al Dragao col Porto.

Zaccagni, all’epoca, era ancora discontinuo, ma sarebbe stato poi convocato a marzo da Mancini. Quello attuale invece spera di ritrovarne la fiducia dopo averla persa in estate per un forfait all’azzurro dato troppo a cuor leggero. Il numero 20 però non si è perso d’animo nemmeno dopo la mancata convocazione di settembre, anzi, ha messo il turbo: media di un gol ogni due gare come mai gli era successo.