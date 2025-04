Lazio, inizia il mese della verità: Atalanta, Bodo Glimt e derby, la stagione passa da qui

Per la Lazio sta per cominciare il mese della verità, con i biancocelesti che si giocheranno la stagione in 4 match decisivi

Si percepisce un clima di tensione dalle parti di Formello, con la Lazio che non riesce ad uscire dalla crisi e continua a perdere punti fondamentali in ottica di quelli che sono gli obiettivi di classifica. Ora però non c’è tempo per meditare e rammaricarsi, dato che per la squadra di Baroni sta per cominciare il mese più importante della stagione.

Come analizzato dal Corriere dello Sport infatti, i biancocelesti avranno lo scontro diretto con l’Atalanta per giocarsi le ultime chance di continuare a lottare per un posto in Champions. Poi ci sarà la prima delle due sfide contro il Bodo Glimt, dove si potrà già capire quante possibilità ci sono di raggiungere le semifinali. Infine, ma non meno importante, anzi, c’è il derby della Capitale contro la Roma di Ranieri, prima di giocarsi l’ultimo atto contro i norvegesi.