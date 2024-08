Lazio: mercato stagnante e strategia in evoluzione - Lazio News 24

Il mercato della Lazio rimane stagnante, con le operazioni in entrata strettamente legate alla capacità di piazzare gli esuberi. Da Formello, la situazione appare chiara: le uscite bloccate stanno impedendo alla dirigenza di Lotito e Fabiani di muoversi con agilità. Tra i giocatori da piazzare, Elseid Hysaj è in cima alla lista, insieme ad altri esuberi che devono ancora trovare una sistemazione. Danilo Cataldi rimane in bilico, con il suo futuro incerto e strettamente legato alle offerte che potrebbero arrivare. Matías Vecino, in scadenza nel 2025, partirà solo su sua richiesta. La priorità della dirigenza è liberare almeno un posto per inserire un giocatore “Over” nelle liste del campionato e della UEFA, altrimenti si dovrà puntare sugli Under 22. La priorità della dirigenza è liberare almeno un posto per poter inserire un giocatore “Over” nelle liste del campionato e della UEFA. Se questo non sarà possibile, la Lazio dovrà puntare sugli Under 22. Con il mercato delle scommesse sportive che osserva attentamente ogni mossa, la dirigenza biancoceleste deve pianificare con attenzione per ottimizzare la rosa e prepararsi al meglio per la nuova stagione.

Richieste di Baroni e obiettivi di mercato

L’allenatore Baroni ha richiesto un’ala, un vice-Zaccagni per rinforzare la squadra. Il nome principale è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, sempre che il club emiliano decida di abbassare il prezzo e la dirigenza biancoceleste valuti positivamente l’acquisto. La lista dei giovani talenti del 2005 è lunga, ma finora tutti i nomi sono stati smentiti. Vitor Roque è irraggiungibile, avendo rifiutato di trasferirsi all’Al-Hilal e con il Barcellona che non lo dà in prestito. Antonio Nusa del Bruges non ha superato le visite mediche con il Brentford ed è al centro di un mistero. Assane Diao del Betis ha un costo tra i 13 e i 18 milioni di euro, mentre per Fernandez-Pardo del Gent servono 15 milioni, ma ci sono dubbi sulla sua maturazione. Wesley del Corinthians costa 18 milioni di euro. I giovani talenti, insomma, hanno prezzi altissimi.

Identikit di Rayan Cherki

Un nome interessante è quello di Rayan Cherki del Lione, che compirà 21 anni il 17 agosto e ha un contratto in scadenza nel 2025. La valutazione iniziale dei francesi è di 20 milioni di euro, ma potrebbero concedere uno sconto per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. Cherki è un attaccante di qualità, alto 1,80 metri, con un fisico vigoroso e grandi colpi. Ha giocato 141 partite con il Lione, segnando 17 gol e fornendo 25 assist. Il calciatore ha attirato anche le attenzioni del Borussia Dortmund e chiede un contratto di almeno quattro anni a 2,5 milioni di euro a stagione. La Lazio attenderà l’evoluzione del mercato di agosto prima di intervenire decisivamente. È improbabile che ci siano movimenti significativi nei prossimi giorni, con la dirigenza che probabilmente pianificherà gli assalti decisivi dopo Ferragosto o nel finale di mercato. La strategia è chiara: pazienza e precisione per rinforzare la squadra nel miglior modo possibile. Il mercato della Lazio è in una fase di stallo, ma la dirigenza e lo staff tecnico stanno lavorando duramente per preparare la squadra alla nuova stagione. Con alcune uscite chiave ancora da definire e obiettivi ambiziosi sul radar, i prossimi mesi saranno cruciali per determinare il successo della campagna di trasferimenti biancoceleste

Smentita la trattativa per Endrick

Il calciomercato della Lazio continua a essere un argomento caldo, ma la dirigenza biancoceleste ha recentemente messo un freno alle voci fantasiose che vedevano Endrick coinvolto in un possibile affare di mercato legato all’interesse del Real Madrid per Gila. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la dirigenza ha smentito di aver effettuato richieste per il prestito oneroso del giovane talento brasiliano, chiarendo che Endrick non fa parte della loro lista dei desideri per questa finestra di mercato.

Tra i nomi presenti nella lista di Fabiani per il calciomercato estivo della Lazio, Armand Laurienté è stato individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, la Lazio non è l’unico club interessato al giocatore francese. Secondo quanto riportato da TMW, anche il Parma ha manifestato un interesse per Laurienté, ma per concludere l’affare deve ottenere l’ok dalla presidenza.

Il Sassuolo, club proprietario del cartellino di Laurienté, è stato molto chiaro riguardo al prezzo del giocatore, chiedendo una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Oltre alla Lazio e al Parma, Laurienté è seguito anche da club della Superlig turca, rendendo la competizione per il suo ingaggio ancora più serrata.

Strategia e priorità del mercato biancoceleste

La Lazio si trova dunque a dover bilanciare tra smentite e trattative concrete per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con la smentita dell’affare Endrick, la dirigenza può concentrarsi maggiormente su altri obiettivi, come Laurienté, per migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Claudio Lotito e Angelo Fabiani stanno lavorando intensamente per liberare posti in squadra e inserire nuovi giocatori, in particolare quelli Over per le liste del campionato e della UEFA. Tuttavia, se non riusciranno a piazzare gli esuberi, dovranno puntare sugli Under 22. La situazione di mercato è fluida e la dirigenza è pronta a cogliere ogni opportunità che si presenti. Il calciomercato della Lazio è in pieno fermento, con la dirigenza impegnata a smentire voci infondate e a perseguire trattative concrete per rinforzare la squadra. Laurienté rappresenta un obiettivo importante, ma la concorrenza è alta e le cifre richieste dal Sassuolo sono significative. Nei prossimi giorni, Lotito e Fabiani dovranno fare le mosse giuste per assicurarsi i rinforzi necessari e preparare la Lazio a una stagione competitiva.