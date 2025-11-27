Lazio, attenta! La Premier ha messo nel mirino un biancoceleste

Lazio, stai attenta! La Premier League ha messo nel mirino un calciatore biancoceleste. Le ultimissime notizie

Il mercato in uscita della capitale si accende con un derby particolare: la Premier League guarda a Roma e mette nel mirino due centrocampisti. Il Newcastle, infatti, avrebbe mostrato interesse sia per Guendouzi della Lazio che per Manu Koné della Roma, due profili che potrebbero rinforzare la mediana dei Magpies.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la situazione del giallorosso appare però bloccata. Gasperini e la società non sembrano intenzionati a lasciarlo partire a gennaio, dopo aver già respinto in estate un tentativo dell’Inter di Cristian Chivu. La linea è chiara: Koné resta un punto fermo almeno fino a fine stagione.

As Roma 21/09/2025 – campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Diverso il discorso per Guendouzi. La Lazio valuta il centrocampista francese tra i 25 e i 30 milioni di euro e su di lui ci sono diversi club inglesi. Tra questi spunta anche il Sunderland, storico rivale del Newcastle, pronto a inserirsi nella corsa e rendere ancora più acceso questo intreccio di mercato tra Roma e Premier League.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

