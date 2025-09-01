Lazio, l’ex obiettivo Valentin Atangana verso l’Al-Hilal: colpo da 25 milioni per il club saudita. Sorride Inzaghi

Lazio, l’ex obiettivo Valentin Atangana verso l’Al-Hilal: colpo da 25 milioni per il club saudita. Sorride l’ex tecnico biancoceleste Inzaghi

Valentin Atangana, promettente centrocampista classe 2005 di origini camerunesi e fino a pochi mesi fa obiettivo concreto della Lazio, è pronto a intraprendere una nuova avventura lontano dalla Francia. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il talento attualmente in forza all’Amiens avrebbe trovato un accordo per trasferirsi all’Al-Hilal, una delle squadre più titolate e ambiziose della Saudi Pro League.

Il club saudita, allenato da Simone Inzaghi – ex tecnico di Lazio e Inter, oggi tecnico con esperienza all’estero – avrebbe messo sul piatto un’offerta di circa 25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane mediano. Una cifra importante, che conferma la strategia aggressiva del calcio saudita nel mercato internazionale, puntando non solo su campioni affermati, ma anche su prospetti di grande futuro.

Atangana, centrocampista dinamico e dotato di ottima visione di gioco, si è messo in luce in Ligue 2 grazie alla sua capacità di recuperare palloni e avviare rapidamente l’azione offensiva. Le sue prestazioni avevano attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui proprio la Lazio, che lo aveva individuato come possibile rinforzo per il centrocampo. Tuttavia, la proposta economica dell’Al-Hilal e la prospettiva di un ruolo da protagonista in una squadra di vertice hanno convinto il giocatore a scegliere la destinazione saudita.

Per Inzaghi, l’arrivo di Atangana rappresenta un tassello importante nella costruzione di una rosa competitiva su più fronti, dalla lotta per il titolo nazionale alla partecipazione alla AFC Champions League. L’operazione, se confermata, rafforza ulteriormente il prestigio dell’Al-Hilal, già protagonista di colpi di mercato di rilievo nelle ultime stagioni.

Il trasferimento di Valentin Atangana segna dunque un nuovo capitolo nella sua giovane carriera e testimonia come il calcio saudita stia diventando una meta sempre più appetibile anche per i talenti emergenti del panorama europeo.