Lazio, Mauri: «Che entusiasmo incredibile! Si cerca un sogno…»

La Lazio sta vivedo un momento d’oro alimentato dalla vittoria contro l’Inter: l’analisi dell’ex capitano Stefano Mauri

Stefano Mauri, ex capitano biancoceleste, ha analizzato il momento d’oro che sta vivendo la squadra di Inzaghi. Ecco le parole del giocatore, sulle frequenze di Radiosei: «La Lazio è da tempo che diverte, questo si nota dal linguaggio corporeo e da altri fattori. Ormai quello della Champions League è un obiettivo quasi raggiunto, in queste ultime quattordici partite si potrebbe lottare per un traguardo ancor più grande, quello di arrivare davanti a tutti. Si va verso la ricerca di un sogno, i tifosi stanno vivendo grandi emozioni. Anche altri amanti del calcio sono stanchi di veder vincere lo scudetto sempre alla Juventus».

«Ci saranno delle pressioni da gestire, ma certamente quelle delle avversarie saranno più alte. Per loro vincere il tricolore è un obbligo, per la Lazio no. Contro i nerazzurri i ragazzi di Inzaghi hanno giocato da grande squadra. Bravo il tecnico a far capire ai suoi giocatori che erano stati loro a fare le cose migliori. È incredibile l’entusiasmo che si è venuto a creare. Dopo il fischio finale il pubblico biancoceleste è rimasto a festeggiare sugli spalti».