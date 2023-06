Lazio, Marusic riprende l’attività fisica in vista del ritiro. Le ultime. L’obiettivo del biancoceleste è quello di farsi trovare pronto per Auronzo

La stagione di Adam Marusic è finita in anticipo, a maggio è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per rimuovere un’ernia inguinale.

Il giocatore della Lazio a piccoli passi sta riprendendo l’attività fisica. Lo testimonia la sua ultima story su Instagram che lo ritrae in palestra. Per il montenegrino l’obiettivo è quello di farsi trovare pronto per il ritiro di Auronzo che si svolgerà dall’11 al 28 luglio.