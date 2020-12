Lazio, Marusic: «Siamo entrati come voleva il mister. Cross? Mi sono allenato…»

Adam Marusic ha parlato a fine primo tempo del match contro il Napoli. Queste le parole dell’esterno biancoceleste

«Siamo entrati come il mister voleva e ci ha detto in spogliatoio, abbiamo giocato e anche il Napoli lo ha fatto ma noi dobbiamo continuare così e dare il 100% su ogni palla. In allenamento proviamo sempre i cross con il sinistro che non è il mio piede, mi sono allenato tanto e oggi ho fatto l’assist».