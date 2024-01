Lazio, Martusciello e il problema del gol: «I numeri non mentono, ma ho visto una cosa rispetto alla Supercoppa»

Martusciello, il vice di Sarri ha parlato del problema del gol dei biancocelesti in conferenza stampa dopo il Napoli

Alla conferenza stampa post partita di Lazio-Napoli, Martusciello commenta la gara e si sofferma in particolare sul problema in zona gol dei biancocelesti

PROBLEMA DEL GOL – «I numeri non mentono. Quello che ci sta capitando è questo, di avere quelle rare opportunità e non trasformarle in occasioni e poi in reti. Dobbiamo risolvere questo problema, come sta alla qualità e alla caratteristica individuale dei giocatori. Se si sbloccano dei meccanismi mentali si può essere più leggeri. E’ il problema più pesante questo. Siamo contenti della prestazione, ma ci aspettavamo di vincere. Non sono due punti persi per come è stata la reazione alla prestazione di Supercoppa. Qualche scoria c’era nel primo tempo, c’era una squadra davanti come qualità simile all’Inter, che poteva portarci a correre a vuoto. Nel primo tempo ci siamo mossi e ci sono venuti via, l’attenzione era figlia dell’esperienza vissuta. Nella ripresa abbiamo messo in difficoltà una signora squadra».

