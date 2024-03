Lazio, Marchetti: «Sarri? Le sue dimissioni rappresentano il fallimento di un progetto che poteva essere importante». Le parole del giornalista

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di SkySport Luca Marchetti ha parlato della situazione in casa Lazio. Di seguito il suo pensiero a riguardo.

PAROLE– «Sarri? In questa faccenda si è parlato anche troppo. Le sue dimissioni rappresentano il fallimento di un progetto che poteva essere importante. Hanno pesato anche le vicende societarie, dato che prima c’era Tare, ora no. Il direttore sportivo non compra solo i giocatori, ma partecipa alla gestione del gruppo. Tudor comunque è un buon allenatore e stava aspettando una situazione interessante. Sicuramente per una scossa c’era bisogno di un cambio importante ».