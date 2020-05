Lazio, Marchegiani: «Biancocelesti danneggiati dallo stop, ma hanno grande motivazione»

L’ex portiere biancoceleste ha detto la sua sull’aspetto motivazionale in rapporto alla ripartenza della Lazio

Ospite al Club di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha detto la sua sull’aspetto motivazionale in rapporto alla ripartenza della Lazio. Ecco le sue parole:

«Credo che sia innegabile che una delle squadre più danneggiate dalla sosta sia la Lazio, che viveva un momento straordinario prima dello stop per condizione e risultati. In questo lockdown però può essere stata superiore la motivazione dei giocatori, perché l’occasione di giocarsi lo Scudetto non dico che è unica, ma non capita tutti gli anni. L’aspetto motivazionale è a vantaggio della squadra di Inzaghi».