Lazio a Marassi contro il Genoa: lutto al braccio per ricordare Furio Focolari

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Serie A, Lazio a Marassi domani contro il Genoa: lutto al braccio per ricordare Furio Focolari. Le ultimissime

Il posticipo di Serie A del lunedì sera vedrà la Lazio scendere in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova per affrontare il Genoa. Una sfida importante per entrambe le squadre, ma che avrà anche un forte valore simbolico per il club biancoceleste. Come riportato da Radio Radio, la società capitolina ha infatti chiesto l’autorizzazione a giocare con il lutto al braccio in memoria di Furio Focolari, giornalista sportivo di lunga carriera e grande tifoso laziale, scomparso nella giornata di oggi.

Il ricordo di Furio Focolari

Focolari, voce storica del giornalismo sportivo romano, era noto per la sua passione viscerale nei confronti della Lazio. Per anni ha raccontato le vicende del calcio italiano con competenza e ironia, diventando un punto di riferimento per i tifosi biancocelesti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo nel mondo dell’informazione, ma anche nella comunità laziale che lo considerava un simbolo di appartenenza.

Una sfida delicata per la Lazio

Sul piano sportivo, la partita contro il Genoa rappresenta un banco di prova importante per la squadra allenata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Dopo un avvio di stagione altalenante, i biancocelesti cercano continuità di risultati per risalire la classifica e confermare le ambizioni europee.

Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, ex centrocampista campione del mondo con la Francia e oggi allenatore dei rossoblù, è ancora alla ricerca di punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La formazione ligure potrà contare sul calore del pubblico di Marassi, tradizionalmente uno degli stadi più difficili per le squadre ospiti.

Il significato del gesto

Scendere in campo con il lutto al braccio sarà per la Lazio un modo per onorare la memoria di Focolari e per ribadire il legame profondo tra la squadra e la sua tifoseria. Un gesto semplice ma carico di significato, che renderà la sfida di Marassi non solo un appuntamento calcistico, ma anche un momento di raccoglimento e rispetto.

La partita tra Genoa e Lazio, dunque, non sarà soltanto una sfida di Serie A: sarà anche l’occasione per ricordare una figura che ha segnato la storia del giornalismo sportivo italiano e che resterà nel cuore dei tifosi biancocelesti.

