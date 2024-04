Lazio, Mandas: «Orgoglioso di come ha lottato la squadra e del sostegno dei tifosi» -FOTO. Il post del biancoceleste

La gara della Lazio contro la Juve è stata approcciata nel modo giusto, ma non è bastato per far sì che i biancocelesti centrassero l’obiettivo. Consapevole dell’ottima prova dell’Olimpico comunque, Mandas ha voluto pubblicare un post social. Ecco cosa ha scritto il portiere: “Non si può essere felici quando si viene esclusi prima di raggiungere la finale, ma si può essere orgogliosi della propria squadra, di come ha lottato e del sostegno dei tifosi…il modo in cui ci hanno sostenuto è stato incredibile…continuiamo così!! Forza Lazio”.