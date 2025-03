Lazio, Mandas convocato con la Grecia: l’annuncio

Il portiere della Lazio è rientrato nella lista dei convocati del ct greco per le gare di playoff della Nations League

Nelle ultime ore è arrivata una notizia che vede coinvolto il portiere della Lazio Christos Mandas. Come annunciato attraverso un post social dalla nazionale greca infatti, l’estremo difensore biancoceleste è stato convocato per la gara valida per i playoff della Nations League in programma contro la Scozia nella prossima sosta per le nazionali.