Lazio, Giovanni Malagò ha celebrato Ciro Immobile sul suo profilo Twitter, dopo la gara contro il Napoli

Alla coda degli elogi per Immobile si è aggiunto anche Giovanni Malagò. Il numero uno del CONI, sul suo profilo Twitter, ha fatto i suoi complimenti all’attaccante della Lazio:

«Con i goal ha coronato un sogno, con i record ha scritto la storia. Complimenti a Immobile, 3° italiano a vincere la Scarpa d’Oro dopo Toni e Totti e miglior marcatore di sempre in Serie A con Higuain. Bravo Ciro, un orgoglio per la Lazio e per il calcio tricolore!».