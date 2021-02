Lazio macchina da gol nei minuti iniziali: il dato sulle partenze sprint

La Lazio è un’autentica macchina da gol nei minuti iniziali di partita: ecco il dato sulle partenze sprint della squadra di Inzaghi

In casa Lazio si comincia la partita e si spinge subito sull’acceleratore. I numeri confermano questo trend: la squadra di Inzaghi è in testa in due graduatorie, quella delle reti realizzate nei quindici minuti iniziali del primo tempo e della ripresa. Nessun’altra squadra ha fatto altrettanto.

Ultimo esempio? Il match contro l’Atalanta: la rete immediata di Marusic dopo tre minuti dal fischio d’inizio, poi la progressione di Correa per il 2-0 al 51′. Due colpi che hanno portato la squadra rivale ad alzare bandiera bianca.