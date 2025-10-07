News
Lazio in lutto: vicinanza al tecnico under 18 Perrotti per la scomparsa della madre
Il club biancoceleste attraverso una nota ufficiale esprime cordoglio all’allenatore dell’Under 18 della Lazio e alla sua famiglia
La S.S. Lazio ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza a Fabrizio Perrotti, attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste, colpito dalla perdita della madre.
In una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, la società ha espresso le più sentite condoglianze, sottolineando come in questo momento di grande dolore il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e l’intero settore giovanile si stringano con affetto attorno alla famiglia Perrotti.
Un messaggio sobrio ma intenso, che testimonia la compattezza dell’ambiente biancoceleste e la volontà di far sentire il proprio sostegno a un membro importante del vivaio laziale in un momento così difficile.
NOTA DEL CLUB – La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste, Fabrizio Perrotti, per la scomparsa della sua amata madre. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il settore giovanile si stringono con affetto attorno alla famiglia.