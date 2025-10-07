 Lazio in lutto: vicinanza al tecnico under 18 Perrotti per la scomparsa della madre
Connect with us

News Settore giovanile

Lazio in lutto: vicinanza al tecnico under 18 Perrotti per la scomparsa della madre

News

Sarri Lazio, Sarzanini: «Alla Lazio è mancata la qualità fino a oggi. Inutile girarci troppo attorno. Le parole di Lotito...»

Lazio Women News

Lazio Women Juventus: al via la vendita dei biglietti per la sfida di Serie A Femminile

News

Lazio, stangata del Giudice Sportivo: multa a Cataldi e tre ammonizioni

News

Calciomercato Lazio, Sarri spinge a tutti i costi per l'acquisto di quel giocatore a gennaio

News

Lazio in lutto: vicinanza al tecnico under 18 Perrotti per la scomparsa della madre

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Lutto

Il club biancoceleste attraverso una nota ufficiale esprime cordoglio all’allenatore dell’Under 18 della Lazio e alla sua famiglia

La S.S. Lazio ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza a Fabrizio Perrotti, attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste, colpito dalla perdita della madre.

In una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, la società ha espresso le più sentite condoglianze, sottolineando come in questo momento di grande dolore il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e l’intero settore giovanile si stringano con affetto attorno alla famiglia Perrotti.

Un messaggio sobrio ma intenso, che testimonia la compattezza dell’ambiente biancoceleste e la volontà di far sentire il proprio sostegno a un membro importante del vivaio laziale in un momento così difficile.

NOTA DEL CLUB – La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste, Fabrizio Perrotti, per la scomparsa della sua amata madre. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il settore giovanile si stringono con affetto attorno alla famiglia.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.