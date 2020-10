Radiosei, Abbate: «Lulic incognita, ma Radu può anticipare il rientro»

Alberto Abbate ha parlato ai microfoni di Radiosei delle condizioni fisiche di Lulic, il capitano della Lazio

Il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha parlato a Radiosei nel corso del pomeriggio.

«Il recupero di Radu sta procedendo nella maniera migliore, credo possa rientrare per metà novembre. Lulic è ancora un’incognita, sono passati quasi 9 mesi. Il rischio che non torni più in campo c’è, io spero sempre che arrivino notizie positive, ma ad oggi è prematuro sbilanciarsi circa un suo rientro. Ha il contratto in scadenza, non mi aspetto un nuovo rinnovo. Il rinnovo che gli era stato fatto era stato preventivato prima dell’infortunio, si è trattato anche di riconoscenza nei confronti del capitano della Lazio».