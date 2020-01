Lazio, Lulic festeggia il compleanno e la vittoria con tutti i suoi compagni

Lazio, Lulic compie 34 anni e festeggia insieme ai suoi compagni sia il compleanno che la vittoria contro la Sampdoria

Un compleanno coi fiocchi per Senad Lulic: il capitano biancoceleste ieri ha spento 34 candeline e ha potuto festeggiare coi suoi compagni la favolosa vittoria contro la Sampdoria di ieri. Come riporta il Messaggero infatti dopo il match dell’Olimpico, tutta la squadra si è riunita per festeggiare il compleanno del numero 19 in un ristorante vicino a Formello. Al termine della cena arriva la torta: Auguri capitano con la foto che ritrae lui che alza la Supercoppa. Una serata di gioia e amicizia, quello che i ragazzi dimostrano anche mentre giocano sul campo.