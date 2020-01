Lazio, Lukaku e il ritorno a Roma per decidere il suo futuro

Lazio, Jordan Lukaku tornerà oggi a Roma dopo l’operazione al ginocchio e lo staff medico valuterà le sue condizioni

Ancora fra gli indisponibili nella rosa di Inzaghi, Jordan Lukaku sta combattendo ancora con il problema al ginocchio. In campionato ha collezionato solo settanta minuti nei match contro la Fiorentina e il Sassuolo. Proprio nella sfida del Mapei Stadium ha dovuto lasciare il campo e lo scorso dicembre si è sottoposto a un intervento in artroscopia per rimuovere un frammento di cartilagine distaccato che provocava al belga continue infiammazioni. Secondo il Corriere dello Sport Lukaku tornerà oggi a Roma e sarà sottoposto alle valutazioni dello staff medico biancoceleste. Successivamente si passerà al lato tecnico per capire quando sarà di nuovo a disposizione per Inzaghi.