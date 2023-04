Lazio, Luka Romero al Mondiale U20? La decisione della società

Arrivano indiscrezioni sulla convocazione di Luka Romero con l’Argentina per il Mondiale U20

Soddisfazione personale per Luka Romero, che sarà uno dei possibili convocati nell’Argentina U20 per il Mondiale U20 con via il prossimo 20 maggio e conclusione l’11 giugno.

Come riportato da TycSports, il giocatore della Lazio avrebbe il benestare della società per aggregarsi alla Nazionale in caso di convocazione ufficiale, terminando la stagione in anticipo per prendere parte alla spedizione.