Lazio, Luiz Felipe di nuovo a Monaco per proseguire la riabilitazione FOTO

Luiz Felipe con un post su Instagram ha annunciato il suo rientro in Germania per un ulteriore step del percorso di riabilitazione. Ma il rientro si avvicina

Luiz Felipe continua il percorso di recupero post-operatorio. Il centrale brasiliano è tornato a Monaco per altre due settimane: nessun imprevisto, solo un ulteriore step come da programma. Il rientro è previsto tra circa un mese. Così recita il post su Instagram: «Altre due settimane di lavoro a Monaco: passi avanti per tornare in gruppo 💪🏻»