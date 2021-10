Lazio, Luiz Felipe suona la carica su Instagram. Il brasiliano, assente domenica, si fa sentire sui social

Domenica non sarà in campo per via della squalifica rimediata in seguito al rosso in Lazio-Inter. Ma Luiz Felipe fa sentire la forza del gruppo su Instagram, con un post breve ma deciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

«Insieme ⚪️🔵🦅 ».