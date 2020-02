Lazio, Luiz Felipe ammonito nella sfida con l’Inter: salterà il match col Genoa

Lazio, il numero 3 biancoceleste rimedia il giallo per un fallo su Lautaro Martinez: era diffidato e non ci sarà col Genoa

Luiz Felipe non sarà a disposizione per il prossimo match di Serie A: il numero 3 biancoceleste ha rimediato l’ammonizione durante la partita contro l’Inter per un fallo su Lautaro Martinez durante il secondo tempo. Il brasiliano era diffidato e non potrà partecipare al prossimo impegno della Lazio che la vedrà giocare allo stadio Ferraris contro il Genoa domenica 23 febbraio alle ore 12:30.