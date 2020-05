Lazio, Luiz Felipe non si ferma: «Allenamento di qualità» FOTO

Luiz Felipe continua ad allenarsi con la solita intensità. Il difensore ha postato uno scatto della sessione di oggi su Instagram

Non molla di un centrimetro la Lazio. Mentre la questione ripresa è ancora fumosa, l’unica certezza è che i biancocelesti vogliono farsi trovare pronti per quando si potrà tornare sul campo. Intanto, a Formello, proseguono le sedute individuali con la determinazione di sempre, come quella di Luiz Felipe che su Instagram ha postato uno scatto della sessione di oggi: «Allenamento di qualità oggi».