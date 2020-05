Lazio, a Formello continuano i test atletici FOTO

Per tornare in campo al meglio della condizione, i giocatori della Lazio svolgono a Formello ulteriori test atletici

Stando chiusi in casa, i giocatori della Lazio non si sono potuti allenare al meglio e per questo ancora la condizione fisica di molti non è al top.

Per questo Inzaghi ha indetto altri test atletici, in modo tale da rafforzare i muscoli dei suoi in vista della ripartenza. Sui social la società ha pubblicato uno scatto di Milinkovic durante il test di Mongoni. A Formello i biancocelesti sono supportati dal team Isokinetic.

💙 Giornata di test atletici per i biancocelesti grazie alla collaborazione con il gruppo @IsokineticMed 💪 Ecco alcuni momenti del Test Mognoni che hanno svolto i giocatori della Lazio, per personalizzare al meglio

la preparazione per tornare in campo al top della condizione! pic.twitter.com/XKZLYy0DpI — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 18, 2020