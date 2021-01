Lazio, Luis Alberto verso il rientro: non ha mai colpito l’Atalanta

Non essendo una questione di infortunio, tre giorni di allenamento col gruppo dovrebbero essere sufficienti a rivederlo dal primo minuto in quel di Bergamo. La notizia positiva della giornata è l’allenamento in gruppo dello spagnolo, reduce all’operazione all’appendice. Secondo quanto filtra, il numero 10 dovrebbe tornare in campo nella sfida di domenica contro l’Atalanta, a cui non ha mai segnato in carriera. Se da mezz’ala o da seconda punta non è chiaramente ancora stato stabilito, ma il ‘Mago’ dovrebbe rientrare in campo a tempi di record, e consentire alla Lazio di schierare nel weekend la miglior formazione possibile per prendersi la rivincita contro la banda di Gasperini.